Reprodução/O Globo Joe Biden em pronunciamento na Casa Branca

Os Estados Unidos e seus aliados responderão de forma unida e decisiva a "um ataque não provocado e injustificado das forças militares russas" à Ucrânia, disse o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, depois que explosões foram ouvidas na capital ucraniana , Kiev.

"O presidente (Vladimir) Putin escolheu uma guerra premeditada que trará uma perda catastrófica de vidas e sofrimento humano", disse Biden, em comunicado. "Somente a Rússia é responsável pela morte e destruição que este ataque trará. O mundo responsabilizará a Rússia", acrescentou.

O presidente americano disse que anunciaria nesta quinta-feira outras sanções a serem impostas à Rússia pelos Estados Unidos e seus aliados.

