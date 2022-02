Reprodução undefined

A Casa Branca classificou nesta terça-feira o envio de tropas russas para as regiões separatistas do Leste da Ucrânia de “início de uma invasão”, segundo informações divulgadas pelo Washington Post . Um pronunciamento oficial do presidente americano, Joe Biden, também é aguardado para esta tarde.

A expectativa é de que Biden anuncie novas sanções potencialmente severas e controles de exportação contra a Rússia em resposta à decisão de Moscou de reconhecer as duas autodeclaradas Repúblicas Populares de Donetsk (RPD) e de Luhansk (RPL) como independentes e enviar soldados para lá.

Um porta-voz da Casa Branca disse na segunda-feira que o anúncio de sanções seria coordenado com aliados e parceiros.

Até o momento, os líderes ocidentais vêm se esquivando de afirmar que a decisão de Vladimir Putin equivale à invasão que eles vinham alertando que provavelmente ocorreria, mesmo que o presidente russo tenha ordenado que suas forças comecem a se mobilizar em direção às áreas separatistas.

Por outro lado, o chanceler alemão, Olaf Scholz, disse a repórteres em Berlim que seu governo suspenderia a autorização do Nord Stream 2, o controverso gasoduto de gás natural entre a Alemanha e a Rússia, por enquanto. A medida foi aplaudida pelas Nações Unidas e aliados da OTAN e citada como parte de uma resposta unida à Rússia.

— Com informações de agências internacionais