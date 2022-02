Reprodução Menino que ficou preso por três dias em poço no Afeganistão morre

Morreu nesta sexta-feira o menino que estava preso em um poço na província de Zabul, no Afeganistão, desde terça-feira. A idade da criança é incerta. Conforme a imprensa local, varia de 5 a 9 anos. As equipes de resgate conseguiram retirar Haidar do buraco, mas ele não resistiu. Nesta quinta-feira, o menino já havia deixado de responder aos chamados dos socorristas.

"Nos primeiros minutos após a operação de resgate, ele estava respirando e a equipe médica lhe deu oxigênio. Quando tentaram carregá-lo para o helicóptero, ele perdeu a vida", disse à AFP o porta-voz da polícia de Zabul, Zabiullah Jawhar.

A equipe havia cavado um buraco no chão para alcançar o menino. Ele seria levado para um hospital em Cabul para tratamento médico. O poço tinha 25 metros de profundidade e Haidar ficou preso a cerca de dez metros abaixo do chão.

"Com grande tristeza, o jovem Haidar está separado de nós para sempre", lamentou o porta-voz do Ministério do Interior do Talibã, Anas Haqqani, no Twitter.

O acidente remete a outro episódio semelhante ocorrido no início do mês no Marrocos, quando Rayan, de 5 anos, ficou cinco dias preso em um poço de 32 metros de profundidade. Ele foi encontrado pela equipe de resgate já sem vida.