Marinha de Portugal / Divulgação Navio pegou fogo em Açores

Nesta quinta-feira (17), a Marinha portuguesa informou que 22 tripulantes foram resgatados de um navio mercante com bandeira do Panamá após ele pegar fogo nessa quarta (16), no arquipélago de Açores.

"Os 22 tripulantes resgatados foram levados a um hotel na ilha de Faial", disse um porta-voz da Marinha portuguesa à agência de notícias AFP . De acordo com ele, não há feridos.

O navio, chamado 'Felicity Ace', transportava carros quando o alarme de incêndio soou, após detectar fogo no armazém do cargueiro.

Em um primeiro momento, os tripulantes foram levados pelo petroleiro 'Resilient Warrior' — que desviou o trajeto para ajudar no resgate — e, depois, foram evacuados em um helicóptero militar para a ilha de Faial.

Marinha informou que, até agora, "não foi constatado nenhum foco de contaminação" devido às chamas.

Nas próximas horas, o órgão deve decidir como levar o navio incendiado para o porto.