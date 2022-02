Reprodução/Pixabay Colisão de trens em Munique deixa um morto e vários feridos - - Imagem Ilustrativa

Dois trens urbanos colidiram nesta segunda-feira (14) na região de Munique, na Alemanha, e, segundo a polícia local, pelo menos uma pessoa morreu e várias outras ficaram feridas.

Os veículos fazem parte do sistema chamado "S-Bahn", uma modalidade de trem urbano. O acidente ocorreu por volta das 16h40 (horário local) e teria deixado 40 feridos, alguns em estado grave, segundo o jornal alemão "Bild".

"No distrito de Munique, dois comboios colidiram perto da estação de Ebenhausen-Schäftlarn S-Bahn. Vários serviços de emergência estão no local, há pessoas feridas e o caminho ferroviário está completamente encerrado", diz o comunicado da Polícia de Munique no Twitter.

Até o momento, não há um balanço oficial e a causa da colisão ainda não é conhecida. A polícia está investigando o caso.

Imagens divulgadas pela imprensa alemã mostram passageiros ao lado da plataforma após o acidente e pelo menos um vagão parcialmente descarrilado. Passageiros a bordo dos trens disseram ao jornal "Merkur" que ouviram um forte estrondo e foram lançados para frente. Mais de 200 pessoas, incluindo socorristas e policiais, foram acionadas.

A operadora do serviço revelou, na sua página oficial do Twitter, que os serviços de resgate e a polícia estão a trabalhar entre as estações de Höllriegelskreuth e Wolfratshausen, e confirmou que o caminho de ferro entre aquelas estações está encerrado.

De acordo com a rádio local, dois trens S-Bahn quase colidiram na mesma área em agosto passado, mas os dois motoristas conseguiram frear a tempo de evitar uma tragédia.