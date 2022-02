Reprodução Bebida adulterada deixa um morto e sete internados na Alemanha

Um homem de 52 anos morreu e sete pessoas foram internadas — algumas delas em estado grave — após o consumo de uma bebida alcoólica adulterada na cidade de Weiden, na Alemanha, neste sábado. Uma pessoa já foi liberada do hospital e as demais não correm risco de vida.

Uma autópsia deve ser realizada nesta segunda-feira para confirmar a substância que causou o óbito. Até o momento, ninguém foi listado como suspeito. O caso é investigado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

Neste domingo, a polícia informou apenas que o grupo compartilhou uma garrafa no bar "La Vita", no centro da cidade. Por conta da investigação em andamento, não revelou qual era a bebida e o que teria causado a intoxicação. A imprensa local apurou que os amigos teriam bebido champanhe com alguma droga dentro, que seria ecstasy em uma dose elevada.

As vítimas apresentaram sinais de envenenamento minutos após o consumo. Segundo outros frequentadores do bar, a bebida tinha uma cor roxa. Quando policiais chegaram ao local, havia pessoas deitadas no chão com fortes dores na região da barriga.