Reprodução Vulcão Etna em erupção

O vulcão Etna , situado na ilha italiana da Sicília, voltou nesta quinta-feira (10) a registrar uma intensa erupção a partir da cratera sudeste.

Segundo o Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia - Observatório Etna (INGV-Oe), a atividade da cratera sudeste passou de estromboliana para fonte de lava com a emissão de uma nuvem de cinzas com cerca de 10 quilômetros de altura, que se dispersa no setor oeste do vulcão.

Conforme o relatório, o tremor registrado nos dutos de magma internos atingiu valores muito elevados e está a uma altitude de cerca de três mil metros acima do nível do mar.

A atividade infrassônica também está aumentando tanto em número e na amplitude dos eventos. O INGV emitiu um alerta vermelho para voos na região, mas a até agora a atividade atual do vulcão não afeta o pleno funcionamento do aeroporto de Catânia.

Ao todo, três fluxos de materiais piroclásticos emergem da cratera sudeste, sendo que os dois primeiros percorreram algumas centenas de metros em direção ao Valle del Bove, enquanto o terceiro seguiu para o sul.