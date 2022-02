Divulgação/Receita Federal Cocaína foi enviada do Rio e apreendidos na Itália

Autoridades italianas apreenderam nesta segunda-feira uma carga de 444,5 kg de cocaína enviada do porto do Rio de Janeiro, no Brasil. A droga foi encontrada dentro de um contêiner com café que era transportado pelo navio MSC Adelaide, no porto de Gênova Prá.

Ao todo, foram apreendidos 400 tabletes de cocaína, cada um com cerca de 1 kg. A droga estava acomodada dentro de 14 sacos colocados dentro do contêiner.

A cocaína apreendida, uma vez colocada no mercado, poderia proporcionar à organização criminosa uma receita de aproximadamente 30 milhões de euros, estimam as autoridades italianas.

Um homem italiano de 50 anos foi preso durante a operação policial. Ele foi flagrado quando descarregava o contêiner e retirava as sacolas com os tabletes de cocaína.

De acordo com a polícia, a ação ocorreu após os agentes desconfiarem de "alguns movimentos suspeitos" na zona do terminal onde se encontravam posicionados os contêineres e a "súbita movimentação noturna" por parte de um operador portuário.