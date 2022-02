Reprodução Menino de 5 anos caiu em poço de 32 metros no Marrocos

Nesta segunda-feira (7), centenas de pessoas se reuniram no funeral no menino Rayan, de 5 anos, que morreu nesse sábado (5) após ser resgatado de um poço, onde estava preso desde a noite da última terça-feira (1º) , no Marrocos.

Após dias de tentativa de resgate, o menino finalmente conseguiu ser retirado na noite de sábado. No entanto, ele não resistiu às condições físicas e, mesmo depois de ser removido do buraco, acabou falecend o. A morte de Rayan causou grande comoção no país.

Hoje, marroquinos escalaram a estrada montanhosa que leva ao cemitério em Ighran, perto de Chefchaouen, e esperaram horas pelo funeral da criança . "Tenho mais de 50 anos e nunca vi tantas pessoas em um funeral. Rayan é filho de todos nós", disse um morador à agência de notícias Reuters .

Devido à quantidade de pessoas que compareceram à cerimônia, nem todas cabiam no cemitério e no local de oração. Duas tendas foram erguidas em frente à casa da família do menino para que a população prestasse homenagens.

"A morte de Rayan renovou a fé na humanidade, pois pessoas em diferentes idiomas e de diferentes países têm expressado solidariedade", afirmou outro morador.