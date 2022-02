Reprodução Autoridades tentam resgate de criança presa em poço nos Marrocos, mas esta não resiste e acaba falecendo

O garoto Rayan que ficou em um poço por cinco dias não resistiu às condições físicas e, mesmo depois do resgate, acabou falecendo. A informação vem do palácio real em comunicado divulgado pela mídia estatal neste sábado.

De acordo com as autoridades marroquinas , a criança já estava morta quando foi resgatada na tarde deste sábado, às 17:33 (horario de Brasília). O Rei Mohammed VI já enviou comunicado à família depois da confirmação. O rei "expressou as suas mais profundas e sinceras condolências a todos os membros da família do falecido nesta dolorosa aflição", conforme apurou a SNRT News .

Divulgação O Rei do Marrocos fez um telefonema para o Sr. Khaled Oram, o pai do falecido

Após o trabalho de escavação , médicos atenderam a criança por volta de 16h no horário local (12h em Brasília). No mesmo horário, uma ambulância se aproximou do local.

A operação para salvar o menino completou o 5º dia e foi dificultada pelo solo arenoso e rochoso na região do acidente, propício a deslizamentos de terra. O poço era estreito e de difícil acesso, exigindo a realização de uma perfuração paraela. Após essa etapa, os socorristas cavaram horizontalmente para alcançar o menino . Os últimos metros de escavação foram feitos com pás e apenas a remoção de uma rocha presa no local exigiu três horas de trabalho.