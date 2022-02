@DEFIS_EU/Divulgação via REUTERS Ciclone deixa mortos em Madagascar

Ao menos seis pessoas morreram após a passagem do ciclone Batsirai em Madagascar , na noite desse sábado (5). Além disso, cerca de 48 mil foram deslocadas depois do fenômeno, que deixou um rastro de destruição, incluindo desmoronamento de prédios, interrupção da energia elétrica e inundações.

Uma das cidades mais afetadas foi Nosy Varika, que fica na costa. A maioria dos edifícios do local foram destruídos e a cidade precisou ser isolada devido aos alagamentos.

O ciclone afetou a costa leste do país africano, com fortes chuvas e ventos que chegaram a até 165 km/h. A eletricidade foi cortada após os postes de luz serem derrubados pela força das rajadas de vento, que continuaram soprando até a manhã deste domingo (6), de acordo com a agência de notícias Reuters .

Os danos causados pelo Batsirai estão apenas agravando a destruição já feita pelo ciclone Ana, que atingiu a região há apenas duas semanas, deixando 55 mortos e 130.000 desalojados .

"É como se tivéssemos sido bombardeados. A cidade de Nosy Varika está quase 95% destruída", disse Willy Raharijaona, assessor técnico do vice-presidente do Senado de Madagascar. "As casas sólidas viram seus telhados arrancados pelo vento. As cabanas de madeira foram em sua maioria destruídas."