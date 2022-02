Força Aérea Real Norueguesa/Divulgação Otan aeronaves da Rússia são interceptadas no mar Báltico e no mar de Barens

Nesta sexta-feira (4), o comando aéreo da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) informou que caças dos Estados Unidos , Reino Unido e da Noruega interceptaram aeronaves da Rússia no mar Báltico — entre Suécia, Finlândia, Rússia, Estônia, Letônia, Lituânia e Polônia— e no mar Barents — ao norte da Rússia e da Noruega — nessa quinta-feira (3).

De acordo com a Otan, foram identificadas quatro aeronaves russas (dois Su-35 e dois MiG-31) "que não haviam apresentado planos de voo e não estavam se comunicando com o Controle de Tráfego Aéreo".

Os aviões, conforme a organização, escoltavam uma aeronave de transporte russa TU-154. "Em nenhum momento a aeronave russa entrou no espaço aéreo aliado e todas as interações foram seguras e profissionais", informou a entidade.

No mar Barents, a força aérea norueguesa interceptou um avião russo de reabastecimento junto com bombardeiros durante uma missão de reabastecimento ar-ar. Já no Reino Unido, a RoyalAirForce interceptou aeronaves do mesmo modelo voando em direção às Ilhas Britânicas.

Segundo a Otan , o policiamento aéreo responde a "aeronaves militares e civis que não seguem os regulamentos internacionais de voo e se aproximam do espaço aéreo dos aliados" e tem o intuito de "salvaguardar o espaço aéreo e apoiar a segurança de todos".