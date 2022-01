REPRODUÇÃO / GOOGLE MAPS Terremoto atingiu Lima, a capital do Peru

Na manhã desta sexta-feira (7), um terremoto de magnitude 5,6 atingiu Lima, a capital do Peru, e uma vasta área ao redor da costa central do país, segundo as autoridades locais.

Os abalos foram sentidos às 5h27 (7h27 no horário de Brasília), com epicentro a 19 quilômetros a nordeste de Lima, e hipocentro a 116 quilômetros, de acordo com o Instituto Geofísico peruano.

Até o momento, as autoridades não relataram danos materiais ou possíveis vítimas em decorrência do fenômeno. Devido aos abalos, porém, algumas pessoas precisaram deixar as casas onde moram.

Os tremores foram sentidos nas províncias de Cañete e Chincha, ao sul da capital, e na cidade de Chimbote, quase 400 quilômetros ao norte de Lima.

Não há ameaça de tsunami da costa do país, segundo a Direção de Hidrografia e Navegação da Marinha.

Nas redes sociais, o presidente do país, Pedro Castillo, tentou tranquilizar a população. "Povo peruano, vamos manter a calma, mas vamos nos prevenir contra outra réplica. Com as devidas precauções, vamos cuidar das nossas famílias: crianças, idosos e pessoas com deficiência. Como governo, estamos monitorando para salvaguardar os cidadãos", escreveu.

Pueblo peruano, mantengamos la calma, pero estemos prevenidos ante cualquier otra réplica. Con las debidas precauciones, cuidemos a nuestras familias: a los niños, adultos mayores y personas con discapacidad. Como Gobierno, estamos monitoreando para salvaguardar a la ciudadanía. — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) January 7, 2022









No final de novembro do ano passado, um terremoto de magnitude 7,5 na escala Ritcher atingiu o norte do Peru, deixando 12 pessoas feridas, 117 casas destruídas e mais de 2.000 desabrigadas , conforme o Centro Nacional de Operações de Emergência.