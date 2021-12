Reprodução/redes sociais Passagem do tufão Rai deixa mais de 200 mortos nas Filipinas

A passagem do tufão Rai, pelas Filipinas, deixou ao menos 208 vítimas fatais. O fenômeno da natureza tocou o solo do país - na última quinta-feira (16) - com ventos de 195 km/h.

Agências internacionais noticiam que, além dos óbitos, há aproximadamente outras 239 pessoas feridas e 52 desaparecidos. Hospitais, escolas, edifícios e casas foram destruídas com a passagem do tufão.

#SevereWeather 📹

O Tufão #Rai ( #OdettePH ) atinge as Filipinas.



Este perigoso ciclone tropical 🌀 tocou terra na ilha de Siargao, com ventos sustentados de mais de 185 km/h. pic.twitter.com/nzaYnC07a8 — Meteored | Tempo.pt (@MeteoredPT) December 16, 2021





Imagens que circulam nas redes sociais mostram o estrago deixado pelo fenômeno. Ruas foram alagadas e construções destruídas. Em um dos vídeos, os fortesm ventos foram o sucifiente para derrubar a estrutura de uma casa.

Leia Também

Rodrigo Duterte, presidente das Filipinas, visitou as cidades impactadas pela passagem do tufão no último sábado (18) e, no local, pediu orações pelos desaparecidos.





"Ore muito porque realmente precisamos de um bem – para lutar contra as calamidades", pediu o mandatário, que ordenou uma mobilização de instâncias governamentais para que ajudas humanitárias sejam rapidamente destinadas às vítimas.