Reprodução Incêndio atinge prédio e deixa 27 mortos no Japão, segundo imprensa

Um incêndio em um prédio comercial de oito andares, na cidade de Osaka, no Japão, matou dezenas de pessoas nesta sexta-feira (17), segundo a imprensa local. As informações são do site G1 com agências internacionais.

A mídia japonesa - entre elas a emissora NHK e a agência de notícias Kyodo - informa 27 mortos. Bombeiros, porém, confirmaram três mortes.

O incêndio ocorreu no meio da manhã, em uma região comercial da cidade. O fogo atingiu o quarto andar, onde funciona um centro médico, e foi controlado rapidamente pelo bombeiros, informa a imprensa.





Nos demais andares do prédio, que fica próximo à estação principal de Osaka, no centro da cidade, são ocupados por um salão de beleza, uma loja de roupas e uma escola de inglês, informou a NHK.