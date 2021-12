Reprodução/CCTV China: inundação em mina ilegal deixa 20 trabalhadores presos

Ao menos 22 pessoas ficaram presas em uma mina ilegal na cidade chinesa de Xiaoyi, na província central de Shanxi, devido a uma inundação. O acidente ocorreu por volta das 23h desta quarta-feira no horário local, segundo a emissora estatal CCTV.

Segundo as autoridades, na mina se encontravam habitantes que estavam extraindo carvão de maneira ilegal. Equipes de resgate atuavam no local com uma série de tubos para drenagem da área. O governo de Xiaoyi informou que a água estava sendo bombeada para fora da mina e que seu nível estava baixando.

A operação, no entanto, é considerada complexa pela natureza do terreno e pelas baixas temperaturas em Xiaoyi, onde foi registrado 10 graus negativos.

A polícia prendeu até o momento seis pessoas e ainda faz buscas por mais envolvidos com o incidente. A China vem reprimindo a mineração ilegal nos últimos anos, o que implicou em uma redução da taxa de letalidade relacionada a essa atividade. A recente escassez de carvão, no entanto, elevou os preços e acarretou em novo aumento de minas ilegais.





As usinas termelétricas a carvão são responsáveis por cerca de 60% da produção de energia da China, cujo presidente Xi Jinping prometeu no ano passado atingir a neutralidade de carbono até 2060.