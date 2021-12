Reprodução Navios de carga colidem no Mar Báltico e deixam dois desaparecidos

Dois navios de carga colidiram no Mar Báltico nesta segunda-feira (13) numa região entre a costa da cidade de Ystad, no sul da Suécia, e a ilha dinamarquesa de Bornholm. Um dos navios virou e pelo menos duas pessoas estariam desaparecidas. Conforme a Administração Marítima Sueca (SMA), a embarcação capotada foi identificada como o Karin Hoej, registrada na Dinamarca. O outro navio é o Scot Carrier, de bandeira britânica.

Segundo a BBC, as duas pessoas que caíram na água seriam as únicas a bordo do Karin Hoej quando o incidente ocorreu. O navio não tinha carga no momento da colisão. O porta-voz da SMA, Jonas Franzen, confirmou que "gritos foram relatados" no mar e que "estava muito frio e escuro" no região.

"No momento, a temperatura da água está em cerca de 4 graus e o ar, cerca de 5 graus", estimou.

Em entrevista à DW, Franzen também confirmou que o navio britânico "não está em perigo" e ajuda nas buscas. Uma solicitação de resgate foi recebida pelas autoridades às 3h30 no horário local (23h30 no horário de Brasília). Dois helicópteros e vários barcos da Suécia e Dinamarca atuam na operação.





A causa da colisão ainda será investigada. O navio dinamarquês estava a caminho de Nykobing Falster, no sul da Dinamarca, depois de deixar Sodertalje, perto de Estocolmo, na Suécia, no sábado. Já o Scot Carrier viajava para a costa leste da Escócia. O primeiro teria 55 metros de comprimento e o segundo 90 metros, conforme o site de informações marítimas VesselFinder.