Uma água-viva gigante foi encontrada em uma praia da Dinamarca no início desta semana. O animal possui 90 centímetros, de acordo com especialistas do Áquario de Oresund.

O bicho, conhecido como "bombeiro" no país, geralmente chega a até 30 centímetros de diâmetro, segundo os pesquisadores — tamanho muito menor do que o encontrado nessa segunda-feira (6).







Apesar da dimensão do animal, os dinamarqueses disseram que outras águas-vivas gigantes já foram encontradas na região, chegando a até dois metros.

Nas redes sociais, o aquário publicou um vídeo com diversos animais que podiam ser avistados na areia das praias de Hornbæk, cidade litorânea do país.

