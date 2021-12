Reprodução/Twitter Momento foi gravado por câmeras de segurança

No último domingo (5), um pedestre caiu em um bueiro aberto em Ceilândia do Sul, no Distrito Federal. Ele estava andando olhando para o celular e não percebeu que o bueiro estava sem tampa.

Câmeras de segurança da rua gravaram o momento em que o homem cai. Confira:

Um transeunte no celular desatento e um bueiro aberto. O resultado não foi legal. O fato aconteceu na QNM 03, em Ceilândia Sul. O governo repõe as tampas dos bueiros que são diariamente roubadas, mas duram pouco tempo. Seria cômico se não fosse trágico. pic.twitter.com/03fYqLJoRz — Douglas Protázio 🏴 (@douglasprotazio) December 5, 2021

Nas imagens é possível ver que ele afunda até a altura do quadril e logo depois consegue sair do buraco.

A Administração Regional de Ceilândia disse na segunda-feira (6), que tomou conhecimento sobre a situação no local e afirmou que "deu início ao trabalho de recuperação deste bueiro e de outros demais que também necessitam de reparos".