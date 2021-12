Reprodução: commons Mais de R$ 120 mil foram roubados em nhoque na Austrália

Um caminhão de nhoque no valor de $ 30 mil, o equivalente a R$ 120 mil, foi roubado na noite do último domingo (05) na Austrália. Os donos do restaurante Gnocchi Gnocchi Brothers estão oferecendo uma recompensa para quem encontrar o caminhão que contém nhoque.

Os proprietários, Ben Cleary-Corradini, de 40 anos, e Theo Roduner, de 37 estão oferecendo bebidas e comidas ilimitadas para quem tiver informação sobre o paradeiro dos nhoques.

Segundo os donos, a carga desapareceu enquanto o motorista de entrega carregava uma caixa para a sala fria do restaurante. Quando voltou à doca de carga, o caminhão refrigerado Toyota Hilux estava vazio.

"É uma pena essa situação. Eu fico preocupado com o nhoque, sei que isso parece ridículo, mas tivemos muito trabalho para fazê-lo. Espero que a gente consiga recuperar o caminhão, mas rezo para que tratem o nhoque com carinho e não joguem tudo fora", afirmou Ben Cleary-Corradini, em entrevista ao Daily Mail australiano.

Ben ainda lamentou que o roubo aconteceu durante a pandemia da Covid-19 e se estressou por ter gastar tudo de novo para repor os nhoques. Não se trata apenas da perda do veículo e do nhoque, mas dos custos de reposição, do tempo e dos extras com seguro”, explicou Ben Cleary-Corradini.

Ao Daily Mail Australia, a polícia declarou que já está investigando o caso e estão 'procurando qualquer pessoa com informações relevantes ou com filmagens da câmera do painel por volta da meia-noite de domingo (5 de dezembro) para entrar em contato com a polícia'.