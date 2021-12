Reprodução Artista posta foto nua com filho de sete anos e é presa em Gana

A atriz Rosemond Brown, de Gana, foi condenada pela Justiça ganesa e presa após publicar uma foto nua com seu filho de sete anos. Na imagem, a artista surge sem roupas, agachada, com o cabelo cobrindo os seios e olhando para os olhos do garoto enquanto segura suas mãos. A criança encontra-se de cueca.

A publicação foi realizada em julho de 2020 e, na ocasião, Brown apagou o post após muitas críticas. Em abril deste ano, a juiza Christiana Cann a condenou e ela recorreu da sentença. A magistrada Ruby Aryeetey, do Tribunal Superior, manteve a decisão na última quarta-feira (05).

Tanto a família quanto a defesa da condenada pediram para que Rosemond não fosse presa, mas as juizas consideraram que a punição servirá "como um exemplo" devido a "decadência moral". Sua condenação foi de três meses de detenção.





"Filho, eu te amo, e Deus está com você, sempre, você sabe. Fique bem até que a mamãe volte. Deus está sempre no controle", afirmou Brown em nova publicação antes de se despedir do seu filho.