Reprodução/redes sociais Vendaval na Turquia deixa quatro mortos

Fortes tempestades ocorridas nesta segunda-feira (29), na Turquia, deixaram pelo menos quatro mortos. Há registros de diversos desabamentos e, segundo as autoridades locais, ao menos 19 pessoas estão feridas.

Em Instambul, grandes embarcações estão encalhadas após serem arrastadas para a costa devido ao vendo e à agitação do mar. Há risco de que os navios afundem, informaram as equipes de resgate que atuam no local.

Um estrangeiro está entre as vítimas fatais. Não há, porém, informações oficiais sobre como as quatro pessoas morreram.

"As condições adversas do tempo, causadas por ventos sudoestes, atingiram Istambul com força", disse o gabinete do governador da região em nota oficial.

Edifícios, lajes, telhados e concretos foram derrubados devido ao vendaval. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram desabamentos quase atingindo pedestres. [Veja o vídeo abaixo]

Parte dos voos da companhia aérea Turkish Airlines foram suspensos por conta dos fortes ventos. A circulação também foi interrompida no estreito de Bósforo (divisa entre a Europa e a Ásia).