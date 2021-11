Reprodução/Jay Beiler Peixe 'Himantolophus sagamius', conhecido como peixe-futebol do Pacífico

Foi encontrado fotografado em uma praia da Califórnia, nos Estados Unidos, um peixe raríssimo que poderia ser confundido com um "monstro" do fundo do mar. O Himantolophus sagamius é conhecido no país como peixe-futebol do Pacífico. Ele tem dentes enormes e 'espinhos' na lateral do corpo, o que o protege de predadores.

Pesquisadores foram alertados sobre a presença do peixe, mas, quando chegaram ao local, ele já havia desaparecido.

Em uma rede social, Ben Frabel, zoologista especializado em peixes do Instituto Oceanográfico Scripps, disse se tratar de "um registro de grande valor", mas lamentou a 'fuga' do peixe.



"Infelizmente, ninguém coletou [o peixe], ou alertou as autoridades, então quando chegamos ele já havia sumido", escreveu.

O Himantolophus sagamius pertence à ordem dos Lophiiformes – peixes ósseos, carnívoros e que vivem em áreas profundas dos oceanos, normalmente de 300 a 1,200 metros abaixo do nível do mar.