Reprodução/9News Austrália: Barco naufraga em rio com crocodilos e dupla é salva após 48 horas

Dois homens que transitavam em um rio na Austrália viveram 48 horas de pura agonia. Isso porque o barco da dupla naufragou após atingir um objeto submerso no rio e ambos precisaram nadar - em uma área repleta de crocodilos - até uma ilha próxima da região. Por lá, ficaram dois dias até serem encontrados por uma embarcação que passou no Rio Daly. As informações são do portal Daily Mail.

O sargento Troy Harris, que participou do resgate, disse que "os homens têm muita sorte de terem sobrevivido a essa provação, dada a distância da área, a presença de crocodilos-de-água-salgada e o calor extremo nessa época do ano".

No período em que ficaram reclusos, os homens não tiveram acesso a nenhuma fonte de hidratação ou tipo de comida para se alimentarem.





A dupla foi enviada a um hospital local após o resgate e, em seguida, prestaram esclarecimentos dos ocorridos aos órgãos competentes. Ambos foram liberados.