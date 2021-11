O Antagonista Diosdado Cabello ameaça prender opositores que venceram eleições na Venezuela

O venezuelano Diosdado Cabello (foto), número dois do chavismo e acusado de narcotráfico pelos Estados Unidos, afirmou em seu programa Batendo com um Pau (Con el mazo dando, em espanhol) que candidatos opositores que venceram eleições em prefeituras no último domingo, 21, poderão ser presos.

Cabello disse que os opositores estão envolvidos em atos de vandalismo. “ Observei aqui que algumas pessoas dessa turma da oposição que ganharam eleições em alguns municípios andam queimando as coisas “, disse Cabello. “ Espero que seja levantada toda informação e que os organismos do estado denunciem o que precisam denunciar. Se é prefeito, vai ser preso por destruir os bens do estado .”

Leia Também

O chavista disse que os opositores, que participaram nas últimas eleições após um boicote de três anos, são fascistas. “ Essa gente está acostumada a fazer isso porque são do fascismo, mas não estamos na mesma situação que em 2015. Para nós agorinha não importa muitas coisas do que vocês façam ou pensam “, disse Cabello. “ Depois não digam que eu não avisei .”