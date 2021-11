Reprodução/Twitter @NicolasMaduro Presidente venezuelano Nicolás Maduro

Nas eleições regionais, o Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV), do presidente Nicolás Maduro , elegeu 20 dos 23 governadores estaduais nesse domingo (21). O resultado foi anunciado nesta segunda (22) por Pedro Calzadilla, presidente do Conselho Nacional Eleitoral (CNE), a autoridade eleitoral venezuelana.

De acordo com Calzadilla, com 90,21% dos votos contabilizados, a taxa de comparecimento às urnas foi de 41,8%. Apesar de esta ter sido a primeira eleição que contou com a participação da oposição desde 2018, grande parte da população não votou, sendo a participação mais baixa registrada entre as eleições no país.

O partido de Maduro teve uma vitória esmagadora e a oposição liderou apenas os estados de Cojedes, Nueva Esparta e Zulia. "Vencemos 21 das 24 [entidades federais]. É um bom trabalho, fruto do nosso árduo trabalho e da nossa honestidade", discursou Maduro no palácio presidencial, comemorando o resultado.

De acordo com as autoridades, as eleições foram pacíficas, de modo geral, mas pelo menos uma pessoa foi morta durante um tiroteio em frente a um colégio eleitoral no estado de Zulia, no oeste do país. Não há informações sobre a motivação da ação.