Reprodução Filha de Malcolm X é encontrada morta pela polícia de Nova York-EUA

A filha do ativista Malcolm X, Malikah Shabazz, de 56 anos, foi encontrada morta na manhã desta terça-feira (23) dentro de sua residência no bairro do Brooklyn, em Nova York, nos Estados Unidos. As informações são da agência de notícias AFP.

Segundo o Departamento de Polícia de Nova York, sua filha solicitou a presença dos oficiais após encontrá-la inconsciente em sua casa. A pricipal linha de investigação é a de que o óbito tenha ocorrido por causas naturais, mas uma autópsia será realizada para identificar qual foi a causa da morte.

Personalidades próximas enviaram suas condolências através das redes sociais. Bernice King, filha de Martin Luther King Jr., afirmou estar "profundamente triste" com a notícia da morte de Malikah.

"Meu coração está com a família dela, os descendentes da Dra. Betty Shabazz e Malcolm X. A Dra. Shabazz estava grávida de Malikah e de sua irmã gêmea, Malaak, quando o irmão Malcolm foi assassinado. Fique em paz, Malikah", afirmou Bernice.





Seu pai, Malcolm X, foi assassinado aos 39 anos - em 1965 - e foi uma importante figura na luta contra o racismo. Sua morte ocorreu aopos um desentendimento entre Malcolm e o fundador da Nação do Islã, Elijah Muhammad - que o acusou de infidelidade após deixar a Nação um ano antes da sua morte.