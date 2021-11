undefined Presidente dos EUA, Joe Biden

A Casa Branca confirmou que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de 79 anos, pretende disputar a reeleição em 2024.

A declaração chega em meio às especulações de que o mandatário, que está com popularidade em queda, poderia abrir mão de uma candidatura nas próximas eleições.

“Essa é sua intenção”, disse a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, ao responder a uma pergunta sobre o interesse de Biden em disputar a reeleição.

De acordo com uma pesquisa divulgada pelo jornal The Washington Post, o presidente tem apenas 40% de aprovação e enfrenta uma tendência de queda na popularidade devido ao aumento da inflação e às disputas internas no Partido Democrata a respeito de sua agenda.