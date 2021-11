Jovem negra denuncia suástica nazista desenhada ao lado do apartamento onde mora Raquel Euzébio Oliveira, de 22 anos, abriu um B.O e informou a síndica do prédio, que mandou pintar a parede no dia seguinte; segundo ela, houve obstrução de provas por parte da administração do edifício

Por iG Último Segundo | 23/11/2021 10:52 -