Acidente na Bulgária deixa 45 mortos

Um acidente com um ônibus deixou pelo menos 45 pessoas mortas nesta terça-feira (23) na Bulgária. Segundo o Ministério do Interior do país, 12 crianças estão entre as vítimas fatais.

O veículo bateu em uma barreira de proteção lateral da rodovia e pegou fogo. Boa parte dos passageiros eram turistas da Macedônia que retornavam de viagem da Turquia.

A tragédia ocorreu na rodovia Struma, a cerca de 45 km a oeste de Sófia, por volta das 2h (horário local, 21h de segunda-feira no Brasil).

Segundo a polícia local, sete pessoas conseguiram sair do ônibus em chamas pela janela. Elas foram encaminhadas a um hospital de urgência na capital Sófia.

"As pessoas foram reduzidas a cinzas. A imagem é apavorante, apavorante. Nunca vi nada parecido", disse o ministro do Interior, Boyko Rashkov.