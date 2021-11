Reprodução Imigrantes foram flagrados por jornalistas em momento de travessia no norte da França com destino ao Reino Unido

Contrabandistas de imigrantes em países europeus estão ganhando uma generosa quantia em dinheiro com a travessia ilegal de pessoas no continente. Segundo Dan O'Mahoney, comandante de ameaças clandestinas nos canais do Reino Unido, o valor pode chegar a 295 mil libras por barco - algo em torno de R$ 2 milhões na cotação atual.

"Duas semanas atrás, tínhamos um único barco com 88 migrantes, cada um deles poderia estar pagando quatro mil euros, o que significa que os contrabandistas poderiam ter ganhado 350 mil euros por barco", afirma O'Mahoney.

Ontem (16), o site britânico MailOnline publicou imagens de dois botes infláveis sendo carregados com até 40 migrantes em uma praia no norte da França, onde seriam guiados até o Reino Unido.

Tom Pursglove, membro do parlamento britânico, estima que mais de 20 mil pessoas já fizeram a travessia neste mesmo trajeto apenas em 2021.

A rede varejista de materiais esportivas Decathlon anunciou recentemente que lojas do norte da França interromperam as vendas de barcos, botes e caiaques na tentativa de frear o número de travessias ilegais.