Reprodução As imagens foram registradas por câmeras de segurança da residência

Imagens de um cão sendo espancado até a morte por agentes de saúde da China viralizaram e causaram revoltas nas redes sociais. Segundo informações, a dona estava confinada devido a medidas de restrição contra a Covid-19 no país.

Este não é o primeiro caso de agressão contra animais de estimação motivado pela estratégia de 'tolerância zero' do governo no combate à Covid-19. O país costuma adotar testagem em massa e isolamento rígidos mesmo com poucos casos.

Em vídeo divulgado no Weibo, uma rede social chinesa, é possível ver os agentes de saúde agredindo o cachorro com golpes na cabeça. O animal chamava Chaofen e era da raça Corghi.

As imagens foram gravadas por câmeras de segurança instaladas na casa da dona. Ela precisou ficar isolada em hotel na região após um caso de Covid ser identificado em seu prédio.

Segundo o Washigton Post , a mulher, que não teve o nome divulgado, disse que não recebeu permissão para ficar isolada com seu animal de estimação, mas que ele seria cuidado e sairia ileso desde que estivesse usando coleira durante o processo de limpeza do apartamento.

Autoridades de Shangrao, cidade onde o caso aconteceu, disseram em nota que o cão havia passado por processo de "eliminação inofensivo" e pediram desculpa pela falta de comunicação com a dona. Os agentes foram demitidos.