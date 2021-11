Reprodução/redes sociais Avião é atingido por raio e passageiro flagra momento do impacto

Um passageiro que embarcou em um voo da Estônia à Espanha no sábado (06), pela companhia aérea Air Baltic, gravou o momento exato em que um raio atinge a asa esquerda do avião. De acordo com o site Aviation Herald, o episódio não deixou feridos. Assista ao momento do impacto:





A aeronave em questão trata-se de um Bombardier C-Series CS-300 - também chamado de A220-300, após ser adquirido pela Airbus - e o avião havia decolado da pista 26 do aeroporto de Lennart Meri, em Tallinn, na Estônia.

Dados da plataforma RadaxBox mostram que o impacto ocorreu quando os passagiros encontravam-se a 2.400 metros de distância do solo. Ou seja, o raio atingiu a asa após 4 minutos da decolagem. Imediatamente após o ocorrido, os pilotos retornaram ao aeroporto e realizaram a troca do avião. Isso porque, quando uma aeronave é atingida por uma descarga elétrica, ocorre uma dissipação da energia acumulada.





Por consequência, partes da estrutura metálica do avião podem superaquecer ou danificar devido a alta intensidade na energia elétrica descarregada. A aeronave em questão permanecerá em solo até que o fabricante realiza uma inspeção e uma manutenção preventiva na estrutura do avião.