Reprodução: TV Globo Minas Motorista de 28 anos capota carro de luxo avaliado em mais de R$ 800 mil

Um motorista de 28 anos capotou seu Porsche branco na Avenida Raja Gabaglia, em Belo Horizonte, na noite de ontem (08) após chuvas intensas na capital mineira. O homem, que não foi identificado, apresentou lesão no braço direito.

O rapaz estava com a habilitação em dia e não possui antecedentes, segundo o Detran-MG (Departamento de Trânsito de Minas Gerais). Ainda, o órgão de trânsito afirmou que o acidente ocorreu devido à pista molhada. O veículo rodou na avenida e colidiu com uma árvore até capotar.

Ademais, os airbags foram acionados e o motorista saiu com vida do acidente. Após o choque, ele foi socorrido pelos bombeiros e levado ao hospital particular em uma unidade do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

O modelo 2021 do carro Porsche está avaliado em R$ 855 mil segundo a tabela FIPE. A seguradora do veículo afirmou que ele está regular e foi liberado.