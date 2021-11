Reprodução/Twitter Operações de resgata ainda estão acontecendo

O desabamento de uma mina de ouro artesanal deixou pelo menos 18 mortos, no sul do Níger, no último domingo (7). O número de vítimas foi divulgado nesta segunda-feira (8), por Adamu Guerau, prefeito de Dan Issa, uma cidade próxima ao local.

Além da vítmas, sete pessoas ficaram feridas. Por ser um local de difícil acesso, as equipes de resgate ainda estão trabalhando em busca de corpos que possam estar presos no fundo poços artesanais que desabaram.

As minas Garin-Liman, região onde o acidente aconteceu, foram descobertas apenas alguns meses atrás. Desde então, várias pessoas vão até o local para garimpar.

Por ser um local de solo instável e carente de vistoria, os acidentes acontecem com frequência. Segundo as autoridades, o despreparo dos garimpeiros também impacta no número de ocorrências. Desde 2017, várias minas foram fechadas no país.