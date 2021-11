Reprodução Rita Fox

Uma atriz pornô afirmou aos seus seguidores ter sido detida por duas semanas depois de baixar a calça e posar exibindo maiô fio-dental diante do Kremlin, em Moscou (Rússia), o centro do poder do país.

A jovem de 20 anos, conhecida como Rita Fox, disse que foi punida por "vandalismo" depois de receber críticas por imagens postadas em frente ao famoso monumento moscovita no último sábado (30/10).

"Agora estou presa por 14 dias", disse a conta de Rita no Telegram.

O Ministério do Interior da Rússia não se pronunciou sobre o caso.

O incidente envolvendo Rita acontece depois que um casal de influenciadores e uma modelo do Instagram também se viram em apuros com a lei por causa de ensaios eróticos.

A atriz foi "inspirada" pelas ações da modelo do Instagram Anastasia Chistova que, ao lado de seu namorado, Ruslani Talabjon, despertou fúria no mês passado ao encenar uma foto ousada em frente a uma catedral na Praça Vermelha, relatou a Ren TV. A foto mostra a modelo simulando sexo oral vestindo uma jaqueta policial. A dupla foi presa na sexta-feira (29/10) após ser acusada de "insultar sentimentos religiosos". O casal se desculpou.

Reprodução Anastasia Chistova e Ruslani Talabjon

Em outro caso semelhante em andamento, noticiou o "Sun", a instagrammer Ira Volkova, de 30 anos, foi supostamente detida em São Petersburgo por mostrar as nádegas quando estava do lado de fora da catedral ortodoxa de Santo Isaac.

Reprodução Ira Volkova posa na frente de catedral russa