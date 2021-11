Reprodução O piloto perdeu o controle do avião

Um avião caiu após realizar acrobacias durante festa de casamento em Villa General Belgrano, na Argentina. O show de duas aeronaves fazia parte da cerimônia que aconteceu em um aeroclube no último sábado (30).

Em vídeo, é possível ver os aviões desenhando um coração no céu antes do acidente acontecer:

CAYÓ UNA AVIONETA EN VILLA GENERAL BELGRANO

El piloto está en grave estado. Al caer impactó a una mujer de 27 años (fractura expuesta en pierna izquierda) y a su hija de 3 (herida punzante en abdomen).

El piloto está en grave estado. Al caer impactó a una mujer de 27 años (fractura expuesta en pierna izquierda) y a su hija de 3 (herida punzante en abdomen).

Ainda não se sabe o que provocou a queda. O piloto perdeu o controle do avião durante a apresentação e acabou caindo no meio da rua. Duas pessoas que passavam no local foram atingidas.

O estado de saúde do piloto não foi revelado, mas ele estava consciente quando foi resgatados. As outras duas vítimas, uma mulher de 27 anos e suas filha de 3 anos, foram encaminhadas para o hospital com lesões e estão fora de perigo.