Reprodução/redes sociais Como castigo, diretor pendura aluno de cabeça para baixo, na Índia

Um aluno foi pendurado de cabeça para baixo na sacada do prédio de uma escola particular de ensino fundamental em Mirzapur, na Índia. O ato serviu como 'castigo' e foi feito pelo diretor do colégio, que acabou preso.

O garoto de cinco anos, Sonu Yadav, teria desobedecido os professores enquanto comia. O 'castigo' aplicado por Manoj Vishwakarma foi dado em frente aos outros alunos.

Yadav teve de pedir perdão enquanto estava de ponta cabeça para que acabasse penitência. (veja imagem acima).

“Meu filho só tinha ido comer gol gappa [comida indiana] com as outras crianças e eles estavam sendo um pouco travessos. Por isso, o diretor aplicou aquela punição que poderia ter colocado em perigo a vida do meu filho", lamentou Ranjit Yadav, pai de Sanu.