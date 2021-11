Reprodução Prédio de 21 andares desabou em Lagos

Um prédio de 21 andares desabou nesta segunda-feira (21), em Lagos, na Nigéria. Até o momento, não é possível saber quantas pessoas estavam no local, mas socorristas afirmam que existem vítimas soterradas.

De acordo com a CNN, o prédio estava em construção há dois anos. Nesta manhã, a empresa de construção e possíveis compradores estavam realizando uma visita. A obra fica localizada em um bairro nobre da cidade.

"Achei que fosse um terremoto quando saí correndo do meu apartamento logo após as três da tarde. Senti o prédio se mover e sabia que algo estava errado", disse Olu Apata, morador da região, em entrevista.

Após o desabamento, várias pessoas tentaram resgatar as vítimas movendo as peças de concreto com as próprias mãos. Testemunhas reclamaram da demora para que uma equipe de resgate chagasse ao local.

A Cruz Vermelha da Nigéria já está na construção e procura por vítimas soterradas.