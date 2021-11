Reprodução/A Tribuna Alegriense e Região Desabamento de gruta em Altinópolis repercute na imprensa internacional

O acidente que resultou na morte de nove bombeiros civis após o desabamento de uma gruta no município de Altinópolis, interior de São Paulo, repercutiu nos veículos de mídia estrangeiros. Portais de notícias dos Estados Unidos, Alemanha, Portugal, Reino Unido e Oriente Médio noticiaram a tragédia, que teve buscas concluídas neste domingo.

O DW, da Alemanha, lembrou do alto risco na realização de cursos de formação como este, do qual a prefeitura do munício não tinha conhecimento. O veículo também publicou vídeos do resgate compartilhados nas redes sociais.

Em Portugal, o portal SIC acompanhou a operação e reproduziu as declarações publicadas pelo governador do estado de São Paulo, João Doria, e atualizações fornecidas pelo porta-voz dos Bombeiros, o comandante Rodrigo Leal.

No Reino Unido, a Sky News registrou que cerca de 75 bombeiros estavam posicionados no local para o salvamento. A ABC News também noticiou o acidente e publicou em seu site fotos divulgadas pela Polícia Militar durante o resgate.

A agência Al Jazeera ressaltou que "o acesso ao local remoto era difícil e as ameaças de novos colapsos complicaram as tentativas de resgate". Na reportagem, também destacou que "Altinópolis é conhecida por suas grutas, uma grande atração turística regional".

O acidente