Corpo de Bombeiros/Divulgação Bombeiros tentando resgatar vítimas soterradas na Gruta Duas Bocas em Altinópolis, em SP

Pelo menos 15 pessoas ficaram soterradas após desmoronamento em uma gruta na zona rural de Altinópolis (SP). O incidente ocorreu na madrugada deste domingo (31). Bombeiros seguem no local.

O desmoronamento ocorreu em um local conhecido como Gruta Duas Bocas, que fica em uma propriedade particular, segundo informações do g1.

No momento da queda do teto da caverna, 26 bombeiros civis faziam um treinamento no interior da gruta.

O Corpo de Bombeiros informou que três pessoas já foram retiradas com vida. A equipe trabalha no local para resgatar os demais soterrados. Segundo a corporação, há risco de novos desmoronamentos no local.