Em Boston, nos Estados Unidos , um médico abandonou um paciente em uma sala de cirurgia para almoçar em seu carro e acabou dormindo. Tony Tannoury, chefe de cirurgia de coluna vertebral do Boston Medical Center, admitiu ao Conselho de Registro em Medicina de Massachusetts ter perdido a cirurgia de emergência de tornozelo, que ocorreu em novembro de 2016, segundo o jornal The Boston Globe anunciou nessa quarta-feira (27).

Tannoury, que levou o paciente para a sala de cirurgia como o médico responsável, saiu do hospital, "comprou algo para comer em seu carro estacionado e adormeceu no veículo", de acordo com um consentimento divulgado na segunda-feira (25).



O cirurgião de 54 anos retornou ao hospital somente no dia seguinte e outro médico, que deveria apenas supervisionar o procedimento, precisou realizar a cirurgia.

Tannoury foi multado em US$ 5.000 (cerca de R$ 282.285) por minar a "confiança do público na integridade da profissão médica", segundo a decisão. Ele também foi obrigado a concluir cursos de "profissionalismo", e revisar os regulamentos para supervisores.

"O resultado cirúrgico foi positivo", disse uma porta-voz do hospital ao jornal. Além disso, o paciente foi isento de todas as taxas da operação.