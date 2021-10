Reprodução/Netflix Escolas do estado de Nova Iorque proibiram fantasias da série Round 6

Três escolas primárias no interior do estado e Nova Iorque baniram as fantasias da série Round 6, sucesso da plataforma de streaming Netflix. As escolas Mott Road, Enders Road e Fayetteville Elementary ficam em Manlius, perto de Syracuse.

Os diretores escreveram aos pais dos alunos que as fantasias da série em que pessoas participam de uma série de desafios para ganhar dinheiro - e quem perde paga com a vida - estão proibidas.

A série, feita na Coreia do Sul, foi vista por mais de 111 milhões de pessoas desde o seu lançamento, recorde histórico na plataforma. Com isso, a roupa vermelha, usada pelos responsáveis pelas mortes em Round 6, foram proibidas pelas três escolas.

"Devido às preocupações sobre a potencial natureza violenta do jogo, a fantasia é imprópria para jogos de recreio ou discussão na escola", dizia a carta. As mesmas escolas também já baniram fantasias do filme Sexta-Feira 13.