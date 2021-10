Reprodução: redes sociais/imagem ilustrativa Alpinista perdido ignora ligação da equipe de resgate

Um alpinista que saiu para escalar a South Mount Elbert Trail, em Mount Elbert, no Colorado (EUA), no último dia 18, ficou perdido e ignorou as ligações da equipe de resgate. Segundo o rapaz, ele não reconheceu o número e rejeitou as chamadas enquanto procurava o caminho de volta para a base.

O rapaz tinha horário previsto para voltar da expedição, mas os amigos perceberam que ele estava demorando muito e acionaram a equipe de resgate. O alpinista saiu pela manhã e no decorrer da noite, uma equipe de cinco pessoas vasculhou as trilhas, mas não o encontrou.

Contudo, enquanto tentava se encontrar, o rapaz rejeitou as várias ligações da equipe de resgate por não reconhecer o número. Após 24 horas, o alpinista conseguiu achar sozinho o caminho de volta e retornou ao alojamento da expedição na manhã do dia seguinte.

Em comunicado nas redes sociais, os socorristas disseram: “Se você está atrasado de acordo com seu itinerário e começa a receber ligações repetidas de um número desconhecido, por favor, atenda o telefone. Pode ser uma equipe tentando confirmar que você está seguro.”