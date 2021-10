Reprodução/Cartarsauce Casal usou camisetas de duplo sentido na Disney

Após um casal causar polêmica por usar camisetas de duplo sentido na Disney do fim de semana, os visitantes pediram que a administração banisse peças de roupa do gênero nos parques.

A camiseta da mulher dizia "Eu queria o D", com a caligrafia da marca. Na do homem, estava a mensagem "Eu dei a ela o D". As peças são vendidas de forma não oficial pela internet, segundo o Mirror.

Os fãs dos parques encheram as redes sociais de reclamações pelo que chamaram de "roupas inadequadas". Uns, pediram que as pessoas com essas roupas sejam expulsas do parque. Outros, acharam as críticas um exagero.

A foto do casal foi publicada por um ex-funcionário da Disney nas redes sociais. O rosto dos envolvidos foi coberto com uma figurinha de palhaço.