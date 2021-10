Reprodução Andrew Gilbert, de 27 anos de idade, foi expulso da estação 8th Street Station

O jovem Andrew Gilbert, de 27 anos de idade, foi expulso da estação 8th Street Station - em Nova York - por dois policiais após o rapaz questioná-los sobre o não uso de máscaras. O ocorrido foi gravado por passageiros locais. Assista:





De acordo com Gilbert, o incidente ocorreu as 8h45 da manhã da última quarta-feira (20) quando, ao passar pelo bairro de Greenwich Village, dois policiais foram flagrados sem utilizar os equipamentos de proteção individual. Segundo a legislação local, passageiros que forem flagrados sem máscaras no metrô podem receber uma multa de U$ 50 (cerca de R$ 280 na cotação atual).

Após a abordagem do rapaz, os policiais o ignoraram. Andrew pediu, novamente, para que os oficiais colocassem as máscaras. Após repetidos pedidos, os oficiais alegaram que o jovem estava os perturbando e o empurraram para a saída de emergência.





A polícia de Nova York informou que o caso está sendo analisado e que haverá uma investigação interna.