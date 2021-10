O Antagonista Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, mostrou preocupação com os mísseis hipersônicos da China ao ser perguntado sobre o assunto por um repórter enquanto embarcava em avião rumo à Pensilvânia. Segundo o jornal britânico Financial Times, a China realiza testes de arma com capacidade nuclear , com velocidade mais de cinco vezes a velocidade do som— cerca de 6.200 km/h.

Segundo o jornal, os chineses testaram uma arma em agosto que voou pelo espaço e circulou o globo antes de se dirigir a um alvo que errou. A China, porém, nega a informação.

"As armas hipersônicas são uma virada de jogo estratégica com o potencial perigoso de minar fundamentalmente a estabilidade estratégica como a conhecemos", disse o senador estadunidense Angus King, do Maine.



A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, disse que "os EUA não podem retardar este desenvolvimento ou permitir pontos cegos enquanto monitoramos o progresso de nossos concorrentes".