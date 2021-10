Reprodução Coreias do Sul e Norte restauram linhas de comunicação

Os governos da Coreia do Norte e Coreia do Sul restabeleceram seus canais de comunicação nesta segunda-feira (4). O diálogo entre os dois países havia sido suspenso duas vezes em 2021. A informação foi divulgada pelo Ministério da Unificação da Coreia do Sul.

A primeira suspensão havia sido em junho, quando a Coreia do Norte demonstrou descontentamento com a chegada no país de folhetos com propagandas de grupos ativistas. A comunicação foi brevemente retomada no final de julho e paralisada novamente duas semanas depois, em agosto.

Para o Sul, o contato entre os líderes "ajuda a reduzir as tensões na península", mas para o Norte, a relação está condicionada a mudanças por parte dos líderes vizinhos.

"A autoridade sul-coreana deve apreciar profundamente o significado da retomada das linhas de comunicação Norte-Sul, reparar essa relação e fazer esforços ativos para resolver questões importantes que são pré-requisitos para abrir um caminho brilhante", relatou a mídia estatal da Coreia do Norte.

A reabertura segue promessa do líder norte-coreano Kim Jong-un feita na semana passada, quando manifestou interesse em reiniciar a comunicação em um discurso para parlamentares.

O presidente sul-coreano Moon Jae-in também sugeriu a reaproximação durante o discurso na Assembelia Geral da ONU no mês passado.