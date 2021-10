Reprodução/Facebook Lars Vilks









O cartunista sueco Lars Vilks morreu aos 75 anos, neste domingo (3), após sofrer um grave acidente automobilístico na região sul do seu país natal. De acordo com a AFP, o carro em que estava o cartunista se chocou com um caminhão. Ambos os veículos pegaram fogo após a colisão.

Em 2007, Vilks se envolveu em um polêmica ao desenhar Maomé em um corpo de cachorro. Desde então, o sueco passou a viver sob proteção, pois era alvo de constantes ameaças de supostos fundamentalistas islâmicos. A princípio, a polícia sueca descarta que sua morte tenha qualquer ligação com esse fato.





Atentado

Em 2015, na capital dinamarquesa Copenhague, Vilks foi alvo de um atentado durante um evento sobre liberdade de expressão. À ocasião, um jovem dinamarquês de origem palestina abriu fogo contra os participantes. O sueco saiu ileso, mas um cineasta dinamarquês de 55 anos foi morto pelo jovem.

Horas depois, o criminoso também matou um guarda da sinagoga de Copenhague. O jovem morreu no dia seguinte em um confronto com a polícia local.