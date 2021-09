Reprodução Gregory Jarvis com seu bilhete premiado

Um homem que ganhou na loteria £ 33.500 (211 mil reais) se afogou com o bilhete premiado antes de poder sacá-lo. Gregory Jarvis, 57, foi encontrado morto em uma praia particular em Caseville, em Michigan, nos EUA, na sexta-feira (24).

Segundo o jornal The Mirror , Jarvis ainda estava com o prêmio na carteira quando se afogou. Ele ainda teria tentado resgatar o prêmio antes de sua morte, conta a imprensa de Michigan, mas não conseguiu, pois não tinha um cartão do Seguro Social.

"Ele não pôde sacar porque não tinha nenhum cartão da Previdência Social, não era bom, então ele solicitou um novo", disse amiga de Jarvis e dona do bar que ele frequentava.

Gregory Jarvis teria solicitado o cartão, mas foi encontrado morto antes que chegasse pelo correio. O ganhador recebeu o prêmio de um clube chamado 'The Jack'. Segundo amigos, ele tinha planos de visitar sua família com o dinheiro.

O corpo foi encontrado ao lado de um barco. Para a polícia de Caseville, Jarvis provavelmente escorregou e caiu na água enquanto tentava amarrar o barco.